Paycheck - Die Abrechnung ("Paycheck") John Woo verfilmt Philip K. Dick

Sci-Fi-Genie Philip K. Dick

Ridley Scotts Kultfilm "Blade Runner" (1982 - Romantitel: "Do Androids Dream of Electric Sheep?"), Arnold Schwarzeneggers Reise zwischen Albtraum und Wirklichkeit in "Total Recall - Die totale Erinnerung" (1990 - Kurzgeschichte: "We Can Remember It For You Wholesale" sowie "Paycheck" (2003) mit Techno-Spion Ben Affleck - sie alle gehen auf das Konto des amerikanischen Science-Fiction-Autors Philip Kindred Dick (1928-82). Selbst Indie-Regisseur Richard Linklater wagte sich an die Verfilmung (mittels Rotoskopie-Verfahrens) einer seiner Romanvorlagen. "A scanner darkly"(2006) zeigt ein Amerika der nahen Zukunft, in dem große Teile der Bevölkerung von der gefährlichen neuen Droge "D" abhängig sind.



Insgesamt schrieb der als großer Visionär gefeierte Schriftsteller zwischen 1952 und 1982 an die 40 Romane und 120 Kurzgeschichten und beeinflusste mit seinen zentralen Ideen nachhaltig die Literatur- und Filmwelt. Themen wie Machtmissbrauch, Big-Brother-Paranoia sowie die Erkenntnis des Einzelnen in einer manipulierten Welt gefangen zu sein, durchziehen sein Werk. Seine Frage nach der "Wirklichkeit der Wirklichkeit " wurde zum Leitmotiv seiner Romane. Daneben finden sich bekannte Motive des Sci-Fi-Genres wie Raum- und Zeitreisen, Aliens oder genetische Mutationen.