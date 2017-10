Newton Österreicher revolutioniert die Erdbeobachtung

Die Klimaerwärmung schreitet voran, die Wetterextreme nehmen zu. Daten über den Zustand unseres Planeten werden zum wichtigsten Rohstoff der Neuzeit. Und diese Daten und Informationen liefert erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ein Österreicher. Der Tiroler Josef Aschbacher ist als erster Österreicher zum obersten Erdbeobachter der Europäischen Weltraumorganisation ESA gewählt worden. Sein Erderkundungsprogramm „Copernikus" setzt derzeit den Weltstandard. Selbst große Player aus dem Silicon Valley suchen die Zusammenarbeit mit dem Tiroler. Das wirtschaftliche Potenzial liegt darin, aus den riesigen Datenmengen nützliche Informationen zu generieren. Die Analyse der Datenflut wird gerade zum ganz großen Business. Programme, die Naturkatastrophen wie Dürre oder Erdrutsche vorhersagen, bringen den Herstellern Millionen. Und zum Plan des Tiroler ESA-Direktors gehört es auch, die europäische IT-Industrie mit den wertvollen Satellitendaten zu versorgen. Newton hat Josef Aschbacher bei seinem ersten Raketenstart nach Südamerika begleitet und in seine alte Heimat, nach Ellmau am Wilden Kaiser, wo er schon als Bergbauernbub vom Weltraum geträumt hat.



Gestaltung: Sabina Riedl

Moderation: Matthias Euba