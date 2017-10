Friends with Better Lives Das Sex-Tape

Kate trifft sich mit einem scheinbar perfekten Mann. Gäbe es da nicht einen Haken: seine Tochter. Wie sich zeigt, ist diese aber bereits erwachsen, sodass sich zwischen ihr und Kate schnell eine Freundschaft entwickelt. Doch dann fängt Will plötzlich an, mit der Tochter auszugehen. Indes finden die Freunde ein altes Sex-Tape von Andi und Bobby. Sie beschließen, den beiden nichts von der Sichtung des Tapes zu erzählen. Vor allem Will fällt es danach jedoch schwer, Andi und Bobby wieder unter die Augen zu treten.