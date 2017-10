Glee Heimliche Laster

Weil Will erkrankt ist und sich Finn Richtung Studium verabschiedet hat, übernehmen für diese Woche Sam und Blaine kurzerhand den Glee Club. Das Thema, das die beiden für die aktuelle Songauswahl vorgeben, stößt vorerst auf wenig Gegenliebe. Es geht um heimliche musikalische Laster, die jeder offenlegen soll. Derweil gibt Kurt sein Bestes, damit Rachel verborgen bleibt, womit Brody in Wahrheit sein Geld verdient. Eine wichtige Audition steht an, bei der Rachel in guter Form sein muss.