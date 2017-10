Switched at Birth Hirschjagd

Bay ist der Meinung, in DJ Angelo Sorrento ihren richtigen Vater aufgespürt zu haben. Gemeinsam mit Daphne und Emmett stellt sie ihn zur Rede. Toby steckt in einer Zwangslage. Sein Diebstahl der Chemietest-Unterlagen ist aufgeflogen. Die Schule stellt dem Schuldigen ein zweitägiges Ultimatum, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Derweil intensiviert sich das Verhältnis zwischen Regina und Bruce. Beglückt überlegt Regina schon, ihm Daphne vorzustellen. Aber Bruce ist leider nicht ganz ehrlich zu ihr.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)