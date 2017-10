Wissper Biberstreit

Die Biber Ed und Ted haben im Fluss einen Damm gebaut. Leider klafft in der Mitte ein Loch und keiner von beiden will die Lücke schließen. Stattdessen schieben sie sich gegenseitig die Schuld für das Malheur zu. Als Wissper bemerkt, dass die zwei heillos zerstritten sind, ruft sie Krokodil Kevin zu Hilfe. Um das Problem zu lösen, schenken ihm die Biberbrüder ein ganz besonderes Surfbrett. Denn beim Surfen kann Kevin besser nachdenken. Ein weiser Entschluss!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)