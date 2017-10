Drop Dead Diva Wer einmal lügt

Jane sucht ein witziger Traum heim, in dem sie singt, tanzt und lachend Hot-Dogs verkauft. Die Wirklichkeit sieht nicht ganz so rosig aus: Nachdem Jane Courage gezeigt hat und einen korrupten Klienten angezeigt hat, droht ihr Berufsverbot. Sie muss sich einer Anhörung stellen, um ihren Job behalten zu können. Zugleich vertritt sie eine Mutter, die für die Behandlung ihrer schwerkranken Tochter kämpft. Überdies taucht überraschend Janes Ehemann auf, von dem bislang niemand etwas wusste.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)