Pizza-O-Matik

Der Pizzabäcker muss seinen Papa vom Bahnhof abholen. Klar, dass sein Freund, Onkel Fax, und Fix und Foxi so lange in seiner Pizzeria aushelfen. Aber der automatische Pizzabäcker gibt schnell den Geist auf und viele hungrige Gäste warten.



Affenliebe

Auf dem Weg zum Picknick macht sich ein Rad von Oma Eusebias Wagen selbstständig. Fix und Foxi und Lupinchen nehmen die Verfolgung auf und finden nicht nur das Rad, sondern auch einen waschechten Affen.



Manche fliegen tief

Die Geburtstagsfeier von Professor Knox steigt in einem Zeppelin. Die Feier ist in vollem Gang und Lupinchen übernimmt das Steuer. Als Lupo ihr dabei hilft, setzt der Zeppelin allerdings zum rasanten Tiefflug an.



Der Preis ist gegessen

Papa Pepperkorn möchte, dass Makiki das Preisgeld der diesjährigen Haustier-Schau gewinnt. Dazu hat Makiki überhaupt keine Lust. Erst als das Haustier von Breitmaul nahe am Sieg ist, gibt Makiki eine Kostprobe seiner Akrobatik.