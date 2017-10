Disneys Henry Knuddelmonster Schwimmausflug im Regen / Sonny läuft weg

Schwimmausflug im Regen

Die Kinder freuen sich schon sehr auf den Monsterwellenpark. Leider beginnt es heftig zu regnen, sodass der Schwimmausflug buchstäblich ins Wasser fällt. Ein anderer Ort muss gefunden werden. Aber weder der örtliche Springbrunnen, noch das Planschbecken von Ellie können das Plantsch-Vergnügen ersetzen. Dann kommt den Kindern auch noch ein Familiennotfall in die Quere, denn das Dach des Hauses geht nicht zu. Da hat Henry eine brillante Idee, wie er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.



Sonny läuft weg

Am Tag vor dem großen Familien-Fotoshooting macht Sonny Mommas Lieblingshalskette kaputt. Aus Scham packt sie ihre Sachen und verlässt das Haus, weil sie ihrer Mutter nun nicht mehr in die Augen sehen kann. Obwohl Henry ihr anfangs böse ist, besinnt er sich eines Besseren und begibt sich mit seinem Bruder auf die Suche nach Sonny. Zum Glück brauchen die zwei nur der Spur aus Kleidern zu folgen, die aus Sonnys Koffer gefallen sind.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)