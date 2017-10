Fix & Foxi Wer ist hier der Boss? / Im Müll gelandet / Fix und fertig / Schöne Bescherung

Wer ist hier der Boss?

Ein Wochenende auf dem Segelboot: Onkel Fax ist Kapitän. Lupo wird zum ersten Matrosen ernannt. Das kann doch nur schiefgehen. Fix und Foxi und Lupinchen müssen das Kommando übernehmen, um den Ausflug zu retten.



Im Müll gelandet

Beim Aufräumen findet Onkel Fax in seiner Garage ein modernes Gemälde. Plunder für Onkel Fax - bis er im Fernsehen einen Bericht darüber sieht und feststellt, wie wertvoll das Bild ist. Blöd nur, dass Fix und Foxi es inzwischen in den Müll geworfen haben.



Fix und fertig

Schlaflos in Fuchsberg: Fix und Foxi wollen unbedingt schlafen, denn morgen geht es zum großen Jahrmarkt und da müssen sie natürlich absolut fit sein. Aber diese Nacht ist nicht so ruhig und friedlich, wie sie das erträumt hatten.



Schöne Bescherung

Mama bekommt von ihrer Tante eine Porzellanfigur geschenkt, welche die Kinder leider sofort zerbrechen und irgendwie ersetzen müssen, bevor den Eltern der Verlust auffällt.