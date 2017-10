Die Goldbergs Thanksgiving bei den Goldbergs

Thanksgiving ist auch bei den Goldbergs ein Tag voller Traditionen. Diesmal jedoch kündigen sich einige Änderungen an. Erica will ihrer Mutter nicht mehr bei den aufwendigen Vorbereitungen helfen. Um sich der Plage zu entziehen, lässt sich Erica auf eine riskante Wette mit ihrer Mutter ein. Derweil freut sich Adam so sehr über den Besuch von Murrays Bruder Marv, dass seinen Vater die Eifersucht packt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)