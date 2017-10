The Big Bang Theory Keine hübschen Frauen!

Endlich hat es geklappt: Penny darf eine kleine Nebenrolle in einer bekannten TV-Serie übernehmen! Sie kann ihr Glück kaum fassen. Doch als sich die Clique vor dem Fernseher versammelt, um gemeinsam Pennys Auftritt zu beklatschen, kommt ihre Szene gar nicht in der Folge vor. Natürlich versucht Leonard, die am Boden zerstörte Penny zu trösten, tritt dabei aber von einem Fettnäpfchen ins nächste. Derweil ist Sheldon davon besessen, das Phänomen Humor wissenschaftlich zu ergründen.