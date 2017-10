Drop Dead Diva Was wäre gewesen?

Ausgerechnet an dem Abend, an dem Jane ein Date mit Tony hat, steht plötzlich ihre Mutter vor der Tür. So wird ein Abendessen zu Dritt daraus. Zu Janes Überraschung verstehen sich alle blendend. Vor Gericht muss Jane die 40-jährige Lisa vertreten, die bei ihrer Geburt mit einem anderen Baby vertauscht worden ist. Anders als ihre Ziehtochter zeigt Lisas nicht leibliche Mutter jedoch keinerlei Interesse, die Angelegenheit weiterzuverfolgen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)