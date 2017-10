Disneys Henry Knuddelmonster Die Talentshow / Kasi, der Monstersitter

Die Talentshow

Henry möchte unbedingt erreichen, dass sein Vater in der 'Supermonstershow' auftritt. Schließlich ist Pappo ein brülltastisch guter Jongleur. Also lädt Henry den Juror der Talentshow, Herrn Knurrschalk, zu sich nach Hause ein, damit Pappo ihn von seinem Können überzeugen kann. Durch ein Missgeschick hebt das Haus jedoch plötzlich vom Boden ab - und das, wo Herr Knurrschalk doch so Angst vor dem Fliegen hat. Henry und die ganze Monsterfamilie versuchen, Herrn Knurrschalk abzulenken und das Haus wieder zum Landen zu bringen, bevor dieser etwas von dem Flugmanöver bemerkt.



Kasi, der Monstersitter

Während Mammo und Pappo den Abend außer Haus verbringen, soll Kasi auf seine kleinen Geschwister aufpassen. Er ernennt Henry zu seinem Gehilfen, worauf Henry anfangs stolz ist. Doch nach und nach stellt Kasi immer mehr verrückte Regeln auf. So erlässt er beispielsweise ein Treppentanz-Verbot für Sonny. Henry ist der Ansicht, dass Kasi den Bogen mächtig überspannt und beschließt verärgert, etwas dagegen zu unternehmen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)