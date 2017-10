Kati & Mim-Mim Der Tihi-Rex

Kati findet heraus, dass man sich am ersten April immer lustige Streiche spielt. Gemeinsam mit ihren Freunden will sie ein paar Überraschungen aushecken. Doch es stellt sich heraus, dass ihnen schon jemand zuvor gekommen ist: Gobbles Schubkarrenrad ist mit einer Steckrübe vertauscht worden und in Tacks Schnauzenhorn steckt Seife! Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, wer wohl dahintersteckt.