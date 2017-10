Wickie und die starken Männer Die Falle

Obwohl Wickie die Erlaubnis seines Vaters hat, an den See-Abenteuern teilzunehmen, lässt er sich in einem Fass als blinder Passagier an Bord schmuggeln. Halvar weiß nämlich nicht, wie er seiner Besatzung beibringen soll, dass Wickiedoch mit auf See darf. Als die Wikinger eine Stadt überfallen und dabei eingesperrt werden, wäre ihre Lage ohne Wickie hoffnungslos.