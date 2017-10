Drop Dead Diva Das Kleid

Als Jane in einer Edelboutique ein bestimmtes Kleid in ihrer Größe haben will, wird sie von der Geschäftsführerin hinauskomplimentiert. Empört holt sie sich die Erlaubnis von Parker, die Modekette verklagen zu dürfen. Dieser verlangt allerdings, dass Jane sich von Kim vertreten lassen muss. Inzwischen kümmert sich Parker selbst um die Angelegenheit der knapp 18jährigen Tochter seines alten Freundes Kevin. Sie wurde bei einer Party halbnackt gefilmt. Zwar hatte sie zuvor ihr Einverständnis gegeben, doch ein windiger Geschäftsmann will mit einer DVD ans große Geld.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)