CSI: Vegas Wein zu Blut

D.B. Russell erhält Besuch von seinem New Yorker Kollegen Mac Taylor. Ein Urlaub mit seiner Freundin Christine führt Taylor in die Glücksspielstadt. Doch der Traum von ein paar erholsamen Tagen zerplatzt, als Christine noch am selben Abend auf mysteriöse Weise spurlos verschwindet. Alle Versuche, ihre Fährte aufzunehmen, verlaufen vorerst im Sand. Derweil untersuchen Sara und Greg den Mord an dem Weinhändler Jack Davari. Halb verwest wird sein Leichnam in einem großen Weinfass entdeckt.