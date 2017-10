Wissper Spurensuche

Die siebenjährige Wissper ist jung, frech und steckt voller Tatendrang. Was sie darüber hinaus so besonders macht, ist ihr sagenhaft großes Verständnis für Tiere. Wissper weiß sofort, wo dem Gegenüber der Schuh drückt. Ihr Zuhause ist deshalb die erste Anlaufstelle, wenn Tiere nicht mehr weiter wissen. Kurzerhand erkundet Wissper den natürlichen Lebensraum ihrer Sorgenkinder und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Denn nichts macht Wissper mehr Spaß, als im Team einander zu unterstützen!



Heute:



Spurensuche

Als Wissper morgens den Kühlschrank aufmacht, wird sie schon erwartet. Polarfüchsin Fine hofft auf Wisspers Hilfe. Sie hat ihr Rudel verloren. Giraffe Gertie mit ihrem langen Hals verspricht, die beiden bei ihrer Spurensuche zu unterstützen. Im ewigen Eis der Arktis sind schneeweiße Polarfüchse jedoch kaum zu erkennen. Da sind auch die Eisbären Bert und Barry leider keine wirklich große Hilfe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)