House of Cards Das Fernsehinterview

Claire und Frank sollen gemeinsam ein Interview geben. Um sich ausreichend darauf vorzubereiten, engagieren sie Connor als ihren Pressesprecher. Frank ist trotz seines Amtes als Vizepräsident auf Stimmenfang in seinen eigenen Reihen. Um tatsächlich die Pensionsreform verabschieden zu können, braucht er genügend Stimmen. Nach einem Anschlag im Kapitol sitzt er mit Donald Blythe, der 28 Stimmen kontrolliert, in seinem Büro fest. Unterdessen stellt sich Claire alleine einem TV-Live-Interview und gibt dabei persönliche Details bekannt, die für großes Aufsehen sorgen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)