Dexter Feuerteufel

Der geheimnisvolle Brandstifter setzt seine Mordserie fort und der Polizei fehlt jeder Hinweis auf seine Identität. Obwohl Dexter Debra versprochen hat, sich nicht in die Arbeit der Polizei einzumischen, nimmt er auf eigene Faust Ermittlungen auf. Sein erster Verdacht fällt auf den Brandinspektor Philip Rosso. In der Zwischenzeit erhält Hannah überraschend Besuch von ihrem Vater. Dieser scheint um eine Versöhnung bemüht zu sein.





(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)