Drop Dead Diva Partnerwahl

Jane wird von ihrer Freundin, der Richterin Madeline Stone, um Hilfe gebeten. Madeline hat 25.000 Dollar an eine Partnervermittlungsagentur bezahlt, doch der Mann fürs Leben wollte sich trotzdem nicht einstellen. Im Gegenteil: alle vermittelten Dates waren eine herbe Enttäuschung. Grayson und Kim vertreten in der Zwischenzeit eine übersinnlich begabte Dame, die sich mit ihrer Schwester um das Erbe ihres Vaters streitet.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)