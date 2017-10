Wie am Schnürchen

Ein Dieb hat es auf Oma Eusebias Perlenkette abgesehen. Die klaut er mit einem ferngesteuerten Roboter, aber da hat er die Rechnung ohne Fix und Foxi gemacht.



Ablenkungsmanöver

Warum musste Oma Eusebias Heizung gerade an dem Tag kaputt gehen, als das tolle Fußballspiel übertragen werden soll? Onkel Fax ist verzweifelt, denn die Zeit ist knapp. Ein Fußballspiel anzusehen, wenn Omas Lieblingsserie läuft, ist ganz unmöglich.



Spielzeug für umsonst

Ein Kaufhaus sucht ein Kind für einen Spielzeugwerbespot. Als Gage winkt jede Menge Spielzeug. Der Regisseur ist begeistert von Lupinchen, aber Fix und Foxi stehlen ihr die Show. Doch auch Lupo funkt dazwischen.



Nix wie weg!

Papa ist krank vor Stress. Der Doktor verordnet ihm strikte Ruhe. Als Papa ankündigt, dass er am See allein fischen gehen will, klettern die drei Kinder heimlich in den Kofferraum des Autos und fahren mit.