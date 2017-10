Disneys Henry Knuddelmonster Der Halloweenheld / Das Pfadfindercamp

Der Halloweenheld

In Brüllingen steht Halloween vor der Tür. Alle sind ganz aufgeregt, schließlich gibt es auf der großen Parade einen Bonbonballon, der es Süßigkeiten regnen lässt. Die begehrteste Köstlichkeit ist dabei der Knuddelriegel. Wer ihn ergattert, ist der Halloweenheld. Doch dann passiert das Unglück: ein Windstoß verbläst Ballon und mit ihm alle Bonbons. Nur Henry kann Halloween jetzt noch retten. Kurzentschlossen jagt er dem Ballon nach.



Das Pfadfindercamp

Henry und seine Pfadfindermonsterfreunde unternehmen eine Bootsfahrt am Fluss. Später wollen sie in ihren Zelten am Wasser schlafen und so das Campabzeichen verdienen. Nur Dennis ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken an eine Nacht im Freien. Als Obermonster Pappo dann auch noch die Geschichte vom gruseligen Flussmonster erzählt, ist es für Dennis vorbei mit der ruhigen Nacht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)