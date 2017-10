Resurrection - Die unheimliche Wiederkehr Alles im Fluss

Agent Bellamy und Ärztin Maggie, Jacobs Cousine, öffnen schließlich doch den Sarg und finden menschliche Überreste. Aber wie kann es geschehen, dass Jacob lebendig vor ihnen steht, gleichzeitig aber augenscheinlich verstorben ist? Und nicht nur das: Jacobs und Calebs Tod scheinen einen Zusammenhang zu haben, weshalb Marty und Maggie die Stelle, an der Jacob und Barbara ertrunken sind, genauer untersuchen wollen. Ganz in der Nähe stoßen sie auf frisch ausgehobene Gräber.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)