Fix & Foxi Fahrscheinfeuerwehr / Verklemmte Auster / Maus im Haus / Auf Gold gebaut

Fahrscheinfeuerwehr

Onkel Fax ist mal wieder spät dran. Kein Wunder, denn Koffer packen ist echt nicht seine Stärke. Er nimmt wirklich alles Mögliche mit und am Bahnhof stellt er fest, dass er das Wichtigste vergessen hat - seinen Fahrschein.



Verklemmte Auster

Als Lupo beim Tauchen eine riesige Perle entdeckt, möchte er die natürlich ganz für sich alleine haben. Deshalb sagt er Fix und Foxi nichts davon und kommt prompt in riesige Schwierigkeiten in Form einer ziemlich bösen Auster.



Maus im Haus

Onkel Fax ist sauer. Irgendwo ist eine Maus im Haus und bedient sich an seinen Vorräten. Onkel Fax sucht eine Mausefalle und Professor Knox bringt ihm seine neue Robo-Katze. Fix und Foxi wollen aber ihr neues Haustier behalten.



Auf Gold gebaut

Als Makiki eine Goldmünze findet, glaubt Papa, dass ein Goldschatz im Garten vergraben ist. Während Pip und Pep mit unechten Münzen falsche Fährten legt, findet Mama heraus, dass tatsächlich eine Goldmine unter dem Grundstück liegt.