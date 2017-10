House of Cards Senatoren in Handschellen

Lucas lässt nicht locker. Er versucht alles, um Franks Schuld an Zoes Tod nachweisen zu können. Deshalb wendet er sich an einen anonymen Hacker, der im Internet einen Hinweis bezüglich des Vizepräsidenten hinterlässt. Lucas ahnt nicht, dass das FBI in Dougs Auftrag etwas gegen ihn plant. Inzwischen ist Underwood darum bemüht, das Vertrauen des Präsidenten nicht zu verlieren. Er braucht eine glatte Zustimmung für eine Pensionsreform, doch dazu muss er einen Deal mit den Republikanern abschließen.

