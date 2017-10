Bates Motel Erst der Traum, dann der Tod

Weshalb wird ein unscheinbarer Mitläufer zum Serienkiller? Das grandiose Prequel zum Hitchcock-Klassiker ‚Psycho' bemüht sich um eine Antwort. Ein schmuckloses Äußeres, Mutter-Neurosen und der Makel des Neulings in der Stadt - vorerst sieht es ganz danach aus, als hätte der 17-jährige Norman Bates mit den üblichen Tücken des Erwachsenwerdens zu kämpfen, doch der Schein trügt. Als Norma Bates brilliert die 2013 für diese Rolle Emmy-nominierte Vera Farmiga ('Up in the Air', 'Safe House').



Nach dem Tod ihres Mannes verschlägt es die vierzigjährige Norma Bates mit ihrem halbwüchsigen Sohn Norman ins Küstenstädtchen White Pine Bay. Bei einer Zwangsversteigerung erwirbt sie günstig ein Motel, das ihr als Lebensgrundlage dienen soll. Doch die Anfangsprobleme sind gewaltig. Die Zimmer sind abgewohnt. Norman läuft lieber Mädchen nach, als sich daheim nützlich zu machen. Zudem lässt der Vorbesitzer des Motels seine Wut über den Verkauf an Norma aus und attackiert sie in ihrem Haus - mit drastischen Folgen.