Drop Dead Diva Ein Zaubertrank

Kim wird vorgeworfen, einen ehemaligen Assistenten sexuell belästigt zu haben. Dummerweise existiert ein Video, das dem Vorwurf einige Plausibilität verleiht. In Graysons Auftrag versucht Teri Entlastungszeugen zu finden. Und Jane vertritt eine Frau, deren Tochter ernsthaft erkrankt ist, da sie sich strikt an die Diät der selbsternannten Ernährungsexpertin Jillian Ford gehalten hat.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)