Wissper Tannenzapfen gesucht!

Wisspers Sonnenblume lässt den Kopf hängen. Die langstiehlige Pflanze braucht etwas, das sie stützt. Auch Orang Utan Oskar hat ein Problem: Sein Fellkamm, ein Tannenzapfen mit Ast, ist zerbrochen. Ihn wieder in Stand zu setzen entpuppt sich jedoch als gar nicht so leicht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)