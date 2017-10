Sennentuntschi

Eine Steinlawine geht wie vom Himmel angekündigt knapp neben Treffpunkt runter und reißt drei Menschen in den Tod. Am nächsten Morgen taucht die scheinbar einzige Überlebende auf - eine junge Frau. Stumm und sonderbar.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen