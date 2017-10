Dawson's Creek Hotel New Hampshire

Jen begleitet Dawson zum Filmfestival in New Hampshire. Alles läuft perfekt. Das Hotelzimmer ist großartig, das Festival ein Erfolg und Jen und Dawson verstehen sich prächtig. Wie selbstverständlich verbringen die beiden die Nacht miteinander. Anderorts gelingt es Pacey, Karen mit seinem Charme um den Finger zu wickeln. Zu seiner Enttäuschung will sie am nächsten Morgen nichts mehr von ihm wissen.