Seine "traurig, schöne Kindheit in 0043" besingt Marco Wanda auf "Niente", der dritten Platte seiner Band Wanda. Am Dienstag setzt sich der österreichische Popstar an den Schreibtisch von Stermann und Grissemann. Seine Kindheit macht auch Gernot Kulis zum Thema. In Kürze feiert sein Programm "Herkulis" Premiere, wie er in Willkommen Österreich berichten wird.

Nach "Amore" und "Bussi" gibt es von Wanda "Niente". Das dritte Album der Wiener Band hat schon vor Erscheinen für Wirbel gesorgt. Wurde die Stimme von Markus Wanda auf der Single "0043" elektronisch nachbearbeitet? Machen Wanda jetzt auf Schlager? Statt in Rock'n'Roller-Pose sieht man die Band im Video zum Song mit Dinosauriern kuscheln. Was ist los? Alles beim Alten und seine Stimme wurde nicht nachträglich bearbeitet, versichert Marco Wand in den zahlreichen Interviews, die er im Laufe seiner Promotour bereits gegeben hat. Die Erfolgswelle, die Wanda seit ihrem Hit "Bologna" trägt, ist noch lange nicht verebbt. "Niente" wurde von Fans und Musikpresse gespannt erwartet. Eine Deutschland-Tour steht bevor. In Willkommen Österreich sprechen Stermann und Grissemann mit Sänger Marco Wanda und Gitarrist Manuel Poppe.

Am Ende der Sendung präsentiert Wanda den Song "Weiter, weiter" auf der WÖ-Showbühne.



"Man muss nicht von Zeus abstammen, um ein Vater-Sohn-Thema zu haben!", meint Gernot Kulis und widmet sich in seinem neuen Programm "Herkulis" seiner Familiengeschichte und erzählt vom Helden seiner Kindheit: Papa Kulis.

Als Stimmenimitator für den Ö3 Wecker brachte Gernot Kulis tausende RadiohörerInnen zum Lachen. Seine Anrufe bei prominenten ÖsterreicherInnen als Ö3-Callboy sind legendär. Auf der Bühne darf sich der Kärntner über ausverkaufte Vorstellungen freuen. Stermann und Grissemann begrüßen am Dienstag in Willkommen Österreich Gernot Kulis.