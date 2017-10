Grey's Anatomy Pegasus

Das Seattle Grace Hospital muss profitabler werden, damit sich die Investorengruppe Pegasus Horizon bereit erklärt, es zu übernehmen. Deshalb wurde auch die Notaufnahme geschlossen. Doch dann wird April zu einem Jungen gerufen, der Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht ist. Um sein Leben zu retten, ist es notwendig ihn so schnell wie möglich in das nächste Krankenhaus zu bringen. Somit in die ehemalige Notaufnahme des Seattle Grace. Owen und Dr. Cahill dürfen davon jedoch nichts mitbekommen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)