Disneys Henry Knuddelmonster Mammos Rockband / Henrys Wackelzahn

Mammos Rockband

Beim Frühjahrsputz fällt Henry eine alte Gitarre in die Hände. Er erfährt, dass Mammo früher Sängerin bei den 'Grr Girls' war. Gemeinsam mit Dennis setzt er alles daran, dass die 'Grr Girls' zu neuem Leben erwachen und wieder ein Konzert geben. Doch Mammo scheint dazu einfach keine Zeit zu haben. Sie ist zu sehr Sonnys Ballett, Kochen und Klavierstunden beschäftigt.



Henrys Wackelzahn

Beim morgendlichen Zähneputzen stellt Henry fest, dass einer seiner Zähne wackelt. Dank klebrigem Frühstückssirup ist der Zahn auch schnell draußen. Henry freut sich schon auf die Geschenke, die ihm das Zahnmonster bringt. Doch dann stellt er fest, dass er nicht nur einen Zahn, sondern auch sein Brüllen verloren hat. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem er in Sonnys Theaterstück einen Löwen spielen soll!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)