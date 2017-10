Gilmore Girls Emily in Nöten

Ohne erkennbaren Grund verbringt Richard mehr Zeit denn je in der Arbeit und sagt mehrere wichtige private Termine ab. Mit der Organisation von Rorys Debütantinnenball will Emily ihren Mann zur Rückkehr auf das gesellschaftliche Parkett bewegen. Lorelai ist erstaunt, als Rorys Vater Christopher sofort zusagt, dem Tanzabend beizuwohnen. Überhaupt scheint Christopher verändert. Sein neuerdings zivilisiertes Auftreten hat auch einen guten Grund: Eine Frau ist in sein Leben getreten.