Die Goldbergs Die Idioten-Gang

Barry und seine Freunde haben eine Gang gegründet. Aber egal, wie sehr sich Adam auch anstrengt, die Burschen wollen ihn nicht in ihrer Nähe haben. Doch dann erkennen sie sein Computertalent: Adam soll sich in den Schulcomputer hacken und die Noten verändern. Inzwischen kämpft Beverly um die Gunst ihrer Tochter. Sie versucht eine coole Mutter zu werden.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)