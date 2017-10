Drop Dead Diva Falsche Zeit, falscher Ort

Deb war 24 Jahre alt, als sie verstarb, und nun erfährt sie, dass ihr neues Selbst Jane heute den 32. Geburtstag feiert. Sie hat somit acht Lebensjahre verloren. Deshalb will sie auch ihrem aktuellen Klienten helfen, dem wurden nämlich sogar 10 Jahre gestohlen. Die hat er unschuldig im Gefängnis abgesessen und er soll nun mit einer lächerlichen Entschädigungssumme abgefunden werden. Doch Deb alias Jane legt sich - gegen die ausdrückliche Anweisung ihres Chefs - mit einem mächtigen Staatsanwalt an.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)