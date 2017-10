Navy CIS: L.A. Belagerungszustand

Der gelegentlich für die Navy arbeitende IT-Experte Brian Bell wird ermordet in seinem Haus aufgefunden. Zuletzt hatte Bell im 'Deep Net' recherchiert. Jenem großen Bereich des Internets, das für die Masse der Menschen gar nicht erreichbar ist, in dem aber die Kriminalität in allen Formen blüht. In der Zwischenzeit muss Hetty sich einer unangenehmen Befragung aussetzen.