Wissper Beste Freunde

Wissper will Pinguinmädchen Peggy mit einem Geschenk überraschen: einen selbstgebastelten Haarclip! Während sie noch am werkeln ist, kommt Peggy vorbei, um mit ihr zu spielen. Wissper hofft, sie kurz vertrösten zu können und schickt sie in den Garten. Doch Peggy glaubt, Wissper hätte keine Lust, sich mit ihr zu beschäftigten und kündigt Wissper gekränkt die Freundschaft. Um sich wieder mit Peggy versöhnen zu können, holt Wissper sich kurzerhand Rat von zwei besten Freunden: Giraffe Gertie und Vogel Otis.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)