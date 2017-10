Drop Dead Diva Zweite Chancen

Jane vertritt eine Frau, die vor 20 Jahren in ein Verbrechen verwickelt war. Danach hatte sie sich unter falschem Namen ein neues, ehrbares Leben aufgebaut und ist nun verheiratete Mutter zweier Kinder. Doch sie hatte nie den Mut gefunden, ihrem Mann die ganze Wahrheit zu beichten. Darum kann er ihr nicht verzeihen, was für den Prozess fatale Folgen haben könnte. Und Grayson vertritt einen redseligen alten Schauspieler, der eine Website verklagen will, die fälschlich seinen Tod verkündet hatte.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)