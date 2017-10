Disneys Henry Knuddelmonster Das schicke Abendessen / Der Riesen-Henry

Das schicke Abendessen

Mammo ärgert sich über die schlechten Tischmanieren ihrer Familie. Um den Haussegen wiederherzustellen, nehmen Pappo und die Kinder Anstandsunterricht bei Signor Knurrtonio und laden Mammo anschließend zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Zuerst klappt auch alles wie am Schnürchen. Dummerweise hat Signor Knurrtonio jedoch Spaghetti mit Springbohnensoße gekocht, die eine ganz besondere Wirkung auf die Monster haben.



Der Riesen-Henry

Henry missfällt es, dass alle um ihn herum viel größer sind als er. Dabei würde er so gerne mit Ellie aus der Riesenmonster-Familie spielen. Das bringt Kasi auf die Idee, für seinen Bruder einen aufblasbaren 'Gigantomaten' zu bauen, der ausschaut wie Henry und den Henry selbst steuern kann. Dank dieses Wunderwerks soll sein Bruder so stark an Größe gewinnen, dass er jederzeit mit Ellie herumtollen kann.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)