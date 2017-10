Fix & Foxi Putzteufel / Rakete frisst alles / Wo geht´s lang? / Drei Wünsche frei

Putzteufel

Fix und Foxi glauben, dass Onkel Fax ihr schönes Haus verkaufen will. Ihre Antiverkaufsaktion ist genial - sie machen alles kaputt. Als sie verstehen, dass das Haus gar nicht verkauft werden soll, müssen sie schnell wieder alles in Ordnung bringen.



Rakete frisst alles

Eigentlich wollten sich Fix und Foxi einen ganz normalen Goldfisch kaufen. Der kleine Fisch entwickelt allerdings einen riesigen Appetit, wächst ununterbrochen und wird zu einem echten Problem.



Wo geht´s lang?

Sogar beim Fuchsberger Fahrradrennen schummelt Lupo. Kein Wunder, denn der Hauptgewinn sind viele leckere Törtchen. Ob Lupo gegen Fix und Foxi und Lupinchen gewinnen kann?



Drei Wünsche frei

Lucky findet einen magischen Stein, der angeblich drei Wünsche erfüllen kann. Mit dem ersten Wunsch testen die Kinder, ob der Stein tatsächlich Zauberkraft besitzt. Als es funktioniert, beginnt bei der Pepperkorn Familie das Kopfzerbrechen, was man sich am Besten wünschen soll.