The Mick Der Lauf

Mickey braucht dringend eine Auszeit von den Kindern. Da trifft es sich gut, dass ihr Spielchips in die Hände fallen. Schnurstracks bricht Mickey ins nächste Kasino auf, dicht gefolgt von der besorgten Alba, die erfahren hat, dass Mickey zur Spielsucht neigt. Daheim streiten derweil Jimmy und Sabrina darum, wer im Haus das Sagen hat. Als Sabrina ihren kleinen Bruder an die Leine legt, um in Ruhe shoppen gehen zu können, sieht Jimmy seine Chance gekommen, Sabrina eins auszuwischen.