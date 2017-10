"FACK JU GÖHTE 3" ab 26.10. 2017 im Kino

Nach der preisgekrönten Zusammenarbeit in Serie und Film von "Türkisch für Anfänger" zündeten Regisseur/Autor Bora Dagtekin und sein Star Elyas M'Barek erneut ein Pointenfeuerwerk der Superlative. Über 7 Millionen deutsche Zuseher strömten für den Anarcho-Spaß in die Kinos, in Österreich waren über 403,000 Fans mit dabei. Nach so viel Erfolg konnte eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten lassen. "Fack Ju Göhte 2" kam am 10. September 2015 in unsere Kinos. Und da aller guten Dinge drei sind, scharrt "Fack ju Göhte 3" schon in den Startlöchern und wird am 26. Oktober 2017 unter das österreichische Kinovolk gebracht.