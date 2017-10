Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 ("Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1") Der Anfang vom Ende

Nach den Riesenerfolg seiner Potterverfilmungen "Order des Phönix" (2007) und "Halbblutprinz" (2009) bekam der englische Regisseur David Yates auch den Zuschlag für die beiden letzten Romane der Reihe. Der siebente und letzte Teil der Serie, "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Original), wurde aufgrund seiner Länge in zwei Filmen aufgesplittet: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" kam im November 2010 in die Vorführsäle, Teil 2 startete am 15. Juli 2011 in unseren Kinos. Insgesamt kamen die beiden letzten Verfilmungen auf über 1,1 Mio österreichische Kinobesucher. Ein weltweites Einspielergebnis für Teil 1 von über $969 Millionen Dollar plus zwei Oscarnominierungen für Bestes Szenebild und Beste visuelle Effekte bestätigten einmal mehr den phänomenalen Erfolgskurs der Zaubersaga.

DIE HARRY-POTTER-FILME

"Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001, Regie: Chris Columbus)

(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)

"Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002, Regie: Chris Columbus) )

(Harry Potter and the Chamber of Secrets)

"Harry Potter und der Gefangene von Askaban" (2004, Regie: Alfonso Cuarón)

(Harry Potter and the Prisoner of Askaban)

"Harry Potter und der Feuerkelch" (2005, Regie: Mike Newell) (Harry Potter and the Goblet of Fire)

"Harry Potter und der Orden des Phoenix" (2007, Regie: David Yates)

(Harry Potter and the Order of the Phoenix)

"Harry Potter und der Halbblutprinz" (2009, Regie: David Yates) (Harry Potter and the Half-Blood Prince)

"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" (2010, Regie: David Yates) (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part I)

"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" (2011, Regie: David Yates) (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2)