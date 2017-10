Ghostbusters II ("Ghostbusters II")

Die Geisterjäger sind wieder im Einsatz. Rosaroter Schlabberschleim, der sich in den U-Bahn-Tunneln aufgestaut hat und der Geist des bösen Fürsten Vigo bedrohen New-York-City. Diesmal heißt es für Venkman, Stantz und Spengler, ein Baby aus den Fängen der Geister zu befreien. Denn Vigo hat sich in den Kopf gesetzt, ausgerechnet in Gestalt dieses Babys wieder auf die Welt zu kommen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)