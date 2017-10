Nena - Nichts versäumt

ZDF, ORF und SRF feiern das 40-jährige Bühnenjubiläum der Pop-Ikone Nena. Thomas Gottschalk moderiert und begrüßt hochkarätige Musikstars.

Als Hommage an die musikalische Ausnahmekünstlerin präsentieren nationale und internationale Stars Songs von und mit Nena, in besonderen Arrangements und noch nicht da gewesenen Duetten - live und mit Band. Gemeinsam mit Freunden, Familie und Zeitzeugen blicken Nena und Thomas Gottschalk zurück auf das bewegende Leben der Musikerin.

Mit: Gianna Nannini, Wanda, Dieter Meier (Yello), Wolfgang Niedecken, The BossHoss, Dave Stewart (Eurythmics), Samy Deluxe, Sasha, Alina Süggeler (Frida Gold) und die Frontmänner von Karat, City und den Puhdys.