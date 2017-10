Black-ish Für die Kinder nur das Beste

Bei einem Besuch der Schule seiner ältesten Kinder fällt Dre auf, dass sein Sohn nicht einmal die grundlegendensten Verhaltensweisen unter Afroamerikanern beherrscht. So ist es etwa üblich, sich zuzunicken, auch ohne sich zu kennen. Um sich später nicht vorwerfen zu müssen, bei der Erziehung versagt zu haben, will Dre dafür sorgen, dass sein Sohn mehr Umgang mit schwarzen Kids hat. Derweil versucht Rainbow, die Jüngste mit allen Mitteln für den Arztberuf zu begeistern.



