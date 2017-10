Die Freude des venezianischen Halbwaisen Marco Polo ist riesengroß, als das Schiff seines Vaters nach Monaten endlich wieder im heimatlichen Hafen anlegt. Seltsamerweise fehlt von Marcos Vater an Bord aber jede Spur. Lediglich ein Reisetagebuch verrät, dass sich dieser zuletzt in China aufgehalten haben muss. Um der drohenden Abschiebung in ein Waisenhaus zu entgehen, fasst Marco den verwegenen Entschluss, auf eigene Faust nach seinem verschollenen Vater zu suchen. Begleitet von seinem Freund Luigi und der mysteriösen Prinzessin Shi La Won stürzt er sich in ein Abenteuer ungeahnten Ausmaßes.